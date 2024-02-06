«صن رايز» تحصل على أعلى التقييمات وأفضل التعليقات على عدة برامج ومنصات دوليةً مختصة فى المجال السياحى

كعادة «صن رايز» فى كونها رائدة من رواد السياحة فى مصر تقدم كل ما هو متميز بين خدمة عالمية، وسائل ترفيه متعددة وإقامة لا مثيل لها، اعتادت المجموعة الحصول على أعلى التقييمات وأفضل التعليقات على عدة برامج ومنصات مختصة فى المجال وذلك من قبل جميع الزوار إذا كانوا زائرين لأول مرة أو اعتادوا الذهاب لفنادق «صن رايز».

وبسبب تلك التقييمات، فقد حصلت «صن رايز» على العديد من الجوائز التى قدمت من قبل منصات تعمل فى مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها، «زوڤر» وهى أكبر شركة سياحة فى أوروبا و«أجودا» وهى الأكبر فى قارة آسيا وأخيرا وليس آخرا، «بوكينج دوت كوم» وهى المنصة الأكبر عالميًا من حيث الفنادق والمستخدمين.

فازت كل من الـ٢٠ فندقًا لمجموعة «صن رايز» بمختلف المدن فى مصر بين الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية والعين السخنة بجانب فندق «كوانزا» الواقع بمدينة «زنجيبار»، وإن دل هذا على شيء فيدل على استمرارية المجموعة فى تقديم أفضل الخدمات لجميع الزوار من كل مكان فى العالم.