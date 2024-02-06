على خطى المطاعم.. طريقة عمل ستيك اللحم بصوص المشروم

ستيك اللحم بصوص المشروم من أكثر الوصفات التي يطلبها الكثير في المطاعم، فيتميز بمذاق لذيذ وشهي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عملها على خطى المطاعم.

ستيك اللحم بصوص المشروم

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص المشروم

المقادير

- مقادير صوص المشروم :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (بحرارة الغرفة)

المشروم : كوب (طازج)

البصل : 1 حبة (مفروم)

كريمة الطبخ : نصف لتر

مرق دجاج : كوب

دقيق : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

الفلفل الأبيض : رشّة

- الستيك : كيلو

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (بحرارة الغرفة)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

تبّلي لحم الستيك بالملح والفلفل الأسود.

ذوّبي الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح الستيك وقلبيها من حين لآخر حتى تنضج من الجهتين.

لتحضير صوص المشروم:

ذوّبي الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوّحيه حتى يذبل.

أضيفي المشروم الطازج، وقلبي قليلاً، ثم اتركي الخليط على النار لمدة 3 دقائق.

أضيفي الدقيق، ونكهي بالملح والفلفل الأبيض، وقلبي الخليط جيداً.

صبّي مرق الدجاج وكريمة الطبخ، وحركي المزيج جيداً حتى تتخلصي من التكتلات.

اتركي صوص المشروم على نار خفيفة حتى يغلي ويكثف قوامه.

ضعي شرائح الستيك في طبق التقديم، ثم وزعي على وجهها صوص المشروم، وقدميها ساخنة.