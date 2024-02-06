ضبط 150 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حمله مكبرة بناءا علي تعليمات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجاره الداخلية، والدكتور الوزير طارق رحمي محافظ الغربيه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري وجشع التجارومكافحة جميع أساليب الاستيلاء علي السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية المحظور تداوله بالأسواق بغرض البيع والاتجار في السوق السوداء مما يتسبب في أزمة الخبز والتزاحم علي المخابز



وكانت معلومات وبلاغات وردت للمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالاتفاق مع آخرين بجلب وشراء كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المهرب من بعض أصحاب المخابز البلدية من معدومى الضمير سارقي الدعم بغرض الاتجار بة في السوق السوداء وعلية تم تشكيل حملة تموينية اليوم الاثنين.



وتشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية يرافقة هيثم علام مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.والمفتشين( خالد ذكي و محمدصلاح)من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين وسط وغرب الدلتا.



وتم عمل عدة اكمنة بدائرة مركز طنطا حيث أسفرت هذة الكمائن عن ضبط السيارة رقم (٦٨٤٩ق د ف) نقل قيادة السائق علي ريان علي ومحمل بصندوقها عدد مائة وخمسون شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالي وزن سبعة ونصف طن دقيق بلدي مدعم، اقر المتهم بحيازة هذة الكمية من الدقيق بغرض الاتجار في السواق السوداء، وتم التحفظ علي السيارة والدقيق والمتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

تشكلت الحملة التموينية بدائرة مركز و مدينة سمنود برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه بالغربيه مكونه من المهندس طارق عبد الرحمن شعيب وخالد مرعي المفتشين بادارة الرقابه التموينيه بالمديرية.



واسفر التفتيش عن ضبط عدد ٨٧٥ كيلو أرز مصري معبأ عباره عن ٣٥ شيكاره زنة الواحده ٢٥ كيلو جرام بداخل محل بيع مواد غذائية بناحية مدينة سمنود لعدم تدوين سعر البيع للمستهلك بالمخالفه للقرارات الوزاريه المنظمة، كما تم ضبط واحد و نصف طن علف حيواني مجهول المصدر ومشتبه في صلاحيته بداخل محل بيع أعلاف بناحية مركز سمنود



كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد عشرون شيكارة أرز مصري معبأ غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك زنة الواحده عشره كيلو جرام، ضبط عدد ٢٤ عبوة عسل نحل بدون اي بيانات وعليه علامات فساد مشتبه في صلاحيته بداخل محل بيع مواد غذائية بناحية مدينة سمنود، تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وجاري المتابعه والعرض علي النيابه العامه لاتخاذ اللازم