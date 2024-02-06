قرعة علنية للسوق الحضري المطور الجديد بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، إجراءات وسير القرعة العلنية التي نظمتها المحافظة، لعدد 151‪ باكية تجارية بالسوق الحضري المطور الجديد بحى شرق كفرالشيخ، والمخصصة لأنشطة "الخضار والفاكهة - الأسماك - الأحذية والملابس - الخردوات - البقالة - الجزارة"، برئاسة أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد المكاوى، رئيس شرطة مرافق كفرالشيخ، والمقدم سعد اللبيشى، رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والمهندس خضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، وعاطف عاصى، السكرتير العام لحى غرب كفرالشيخ، والحسينى المزين، السكرتير العام لحى شرق كفرالشيخ، ومحمد الماوي، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

قال المحافظ تم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، على مساحة حوالى 3000م2، للخضراوات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.

أكد نورالدبن تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين، موضخاً أن عدد الباكيات الخاصة بالخضار والفاكهة بلغ 55 باكية، وبلغ عدد باكيات الأسماك 12 باكية، وبلغ عدد باكيات الأحذية والملابس والخردوات 77 باكية، وبلغ عدد باكيات البقالة وأخرى متنوعة 6 باكيات، وبلغ عدد باكيات الجزارة باكية واحدة فقط، ليستفيد منها الباعة الجائلين الذين تم حصرهم بمعرفة شرطة مرافق كفرالشيخ.