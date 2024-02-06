إقبال كبير من الشباب على معرض الكتاب هذا العام (شاهد)

قال طارق رضوان عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ وجود 1200 دار نشر منح الزوار حرية اختيار، فيما يتعلق بالكتب وأسعارها، كما أنه أرضى جميع الأذواق.

الإقبال الكبير من فئة الشباب صغير السن

وأضاف "رضوان" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "من الأمور الإيجابية في هذه الدورة هو الإقبال الكبير من فئة الشباب صغير السن، ويمكننا أن نضع عنوانا هو مصر تقرأ".

الحفاظ على الهوية المصرية

وتابع عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "كان هدفنا هو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال المعرض الذي يعتبر أحد الأعمدة في هذا الأمر، ولا أقصد الهوية المصرية القديمة فقط، ولكن الهوية المصرية ممتدة، وعندما تم اختيار الدكتور سليم حسن جرى الموافقة عليه من جميع أعضاء اللجنة لأنه قدم الكثير لمصر، ولولا دوره في الترجمة لضاع الكثير على مصر".

وأوضح: "وأعدنا نشر موسوعته كما قررنا تكريم الدكتور يعقوب الشاروني وهو على قيد الحياة وتم اختياره شخصية لمعرض الطفل قبل وفاته فهو من علامات كتابة الأطفال في مصر، وبالتالي فإن اختيار هاتين الشخصيتين كان نوعا من الحفاظ على الهوية المصرية".

