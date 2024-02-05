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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بهي الدين: نسخة معرض الكتاب الحالية استثنائية ومتميزة (شاهد)

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

أشاد الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بالدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولية للكتاب.

 

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وقال “بهي الدين” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إنّ هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب استثنائية ومتميزة تضاف إلى الرصيد المتميز للمعرض، فهو أكبر معرض جماهيري على مستوى العالم.

وأشار إلى أنّ المعرض تخطى أمس الأحد حاجز الـ4 ملايين زائر، مؤكدًا أن هذا الرقم قياسي يضاف إلى أرقامه، ولافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الدول ودور النشر تشارك في المعرض هذا العام بواقع 70 دولة.

وواصل بهي الدين أنّ هذه المشاركة الواسعة تعني أن المعرض أصبح أكثر ريادة إقليميًا وعربيًا ودوليًا، ولكن اللافت في هذه الدورة عندما رفع المعارض شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، كانت ثمة رؤية حقيقية للفعاليات الثقافية التي يتميز بها المعرض طوال تاريخه.

وأتم تصريحاته، قائلا: "المعرض طوال تاريخه حريص على وجود زخم من الفعاليات الثقافية، حيث يتضمن ساحات ثقافية تُطرح فيها الرؤى والنقاشات وقضايا فكرية وإبداعية كثيرة، كما شاركت فيه خلال هذه الدورة نخبة متميزة من الكتاب المصريين والعرب والعالميين".

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