الإعدام لمغتصب قاصر في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عامل بالاعدام لإختطاف وإغتصاب قاصر بالاكراه بمنطقة المنتزة بالاسكندرية وذلك فى الدعوى رقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث وصدر الحكم برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة و بعضوية كلامن، المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك،

وترجع وقائع الدعوى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والدالمجنى عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم " أ.ش.ع" كهربائى، قام بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمهابالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، على عكس نيته الدنيئة الا ان الطفلة وافقت واصطحبها إلى مسكنه ونفذ مخططه الملعون وتعدى على الطفلة المجني عليها وهتك عرضها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، حيث كثف رجال الامن البحث عنها حتى تمكنوا من العثور عليها، وتحررمحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.