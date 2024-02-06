السلطات التركية تكشف من وراء الهجوم على اسنبطول

كشف وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار، التي وقعت، الثلاثاء، أمام محكمة في إسطنبول.

وقال يرليكايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":

جرت اليوم محاولة هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمام البوابة C في محكمة تشاغليان.

تم تحييد المهاجمين "EY" و"PB"، وهما عضوان في حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري.

في الهجوم، أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 شرطيين و3 مواطنين.

ماذا نعرف عن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري؟

حسب الورقة التعريفية، المنشورة على موقع وزارة الخارجية التركية، بشأن هذا الحزب:

DHKP-C هي منظمة إرهابية.

تم تصنيف حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري (DHKP/C) كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تشكل الحزب في الأصل في عام 1978 باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. لقد كان فصيلا منشقا عن حزب/جبهة تحرير الشعب التركي.

تمت إعادة تسميته باسم DHKP-C في عام 1994 بعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل.

أيديولوجية الحزب ماركسية لينينية، ويهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف وإزالة الوجود الأميركي وحلف شمال الأطلسي في تركيا.

تكتيكات DHKP/C هي الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والقنابل المفخخة.