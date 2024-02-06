5 مـرشحين لخلافة الأنبـا كيرلس أسقـف نجع حمادي

عـلمت «الوفـد»، إنه هناك 5 مرشحين سيتم اختيار واحدًا منهم لشغل إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس شمال محافظة قنا؛ التي شغرت بوفاة أنبا كيرلس فى ديسمبر 2022.

بيّنت مصادر كنسية، إن المقر البابوي إنتهي من إعداد قائمة ضمت 5 مرشحين من الرهبان والأساقفة، سيتم اختيار أحدهم لشغل إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وأفصحت المصادر أن أحد هؤلاء المرشحين هو أنبا ميخائيل وكيل الكلية الإلكيريكية بالعباسية والأسقف العام لكنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي.

أنبا ميخائيل أحد المرشحين لشغل إيبارشية نجع حمادي

من المنتظر خلال شهر مارس القادم، سيامة أسقف جديد لإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بعد وقوع الاختيار على أحد الخمسة مرشحين.

وحسب التقاليد المتبعة فى الكنيسة الأرثوذكسية فأنه بخلو الإبراشية من الأسقف تقوم لجنة اختيار الأساقفة باستطلاع ترشيحات أسماء من رؤساء الأديرة الرهبانية، ويتم تقييم الترشيحات وإجراء مقابلات مع المرشحين من الرهبان ثم يجتاز المرشح دراسات مُؤهلة لشغل الإبراشية.

ثم يتم إستطلاع أراء قساوسة الإبراشية والأراخنة ومسؤولي إدارة كنائس الإبراشية ويُفتح الباب أيضا أمام الاعتراضات على المرشح ــ إن وجدت، ثم تتم سيامة الأسقف خلال صلاة يترأسها البابا.

متي تأسست إبراشية نجع حمادي؟

وشغرت إيبارشية نجع حمادي؛ شمال محافظة قنا، بوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وتوابعهم من قري، فى النصف الثاني من ديسمبر 2022.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث.

حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، وسيّم البابا شنودة، أنبا كيرلس، كأول أسقف لها بعد إستدعائه من دير أنبا بولا بالبحر الأحمر حيث كان قد قضي 3 سنوات راهباً بذلك الدير.

لجنة بابوية:

وقبل فترة وجيزة من وفاة أسقف نجع حمادي وأثناء مرضه، عيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ، لجنة ثلاثية لإدارة الإبراشية.

وخلال الشهور الماضية، واصلت اللجنة البابوية الثلاثية المشرفة على إبراشية نجع حمادي فى أعمالها، وتتألف من أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبراشيات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدمها إبراشية قنا، وقوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة.