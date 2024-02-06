جورج: مجلس إدارة الزمالك يعمل بحب الكيان

تحدث الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك عن المؤتمر الصحفي للقلعة البيضاء الذي انعقد مساء اليوم.

وقال جورج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر:"الزمالك يملك مجلس إدارة يعمل بحب لخدمة الكيان".

وتابع: "المجلس الحالي يقدر قيمة الرموز التي وضعت اسم الزمالك في مكانه الطبيعي ..كان من حق جماهير الزمالك التخوف في وقت سابق قبل حل أزمات النادي ".

وأضاف : "ما حققه مجلس الإدارة في رفع إيقاف القيد إعجاز ،مجلس إدارة الزمالك وعد فأوفى".

وأتم : "كنت على يقين بقدرة مجلس الإدارة على حل أزمات النادي .. البعض شكك في قدرة الزمالك على التعاقد مع صفقات جديدة ،جمهور الزمالك هو السند الحقيقي للنادي