إزالة 38 حالة تعد علي مساحة 3460 متر مباني و 16 فدان بالشرقية

في اليوم الـ 9 من الموجة الـ 22..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 27 حالة تعدي بمساحة 3460 ألف متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 16 فدان و 6 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون جنية بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي "الزقازيق - بلبيس" وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءاً من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 10 مليون جنيه لافتاً إلى أنه يتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من وضع طبقة التأسيس من الاسفلت على مسافة 900 متر طولي تمهيداً لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاماً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث يتم بمركز مشتول السوق أعمال تطوير وتجميل الشوارع بتركيب بلاط الأنترلوك ورصف الشوارع والطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتم بمركز ومدينة منيا القمح أعمال الرصف بمنطقه جامع الحاجة نعيمة وجارٍ الانتهاء من وضع الطبقه الثانية للشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف للعام الاستثماري الحالي.

وقد تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والتجميل بمدخل المدينة لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الموضوعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية.

كما تواجدت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى أول الزقازيق بمنطقة تقسيم المعلمين لمتابعة أعمال وضع الطبقات التأسيسية وذلك استعدادًا للقيام بأعمال الأسفلت الجديد من أجل إظهار شوارع تقسيم المعلمين بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بجنوب المدينة التي تشمل متفرعات شارع الحرية بطول ١٢١٦٠ مترًا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعام الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ من أجل اضفاء لمسه حضارية مشرفة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.