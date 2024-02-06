فحص 2253 رأس ماشية ضد البروسيلا خلال يناير الماضي

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه خلال شهر يناير الماضى ٢٠٢٤م، تم إجراء الفحص لـ ٢٢٥٣ رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص ١٦٢٠ رأس ضد السل البقرى، بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشار إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، نفذت ذلك بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكدا على إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب، وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.