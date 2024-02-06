الإحصاء :9.76% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل عام 2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ان عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل بلغ 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022. بنسبة زيادة قدرها 9.76% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء فى احصائية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الذى يحتفل به العالم خلال شهر فبراير من كل عام تحت رعاية شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project) وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة. ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " معاً من أجل إنترنت أفضل" لذا فعلينا أن نعلم أن التوجه الحالي حول العالم هو تحسين خدمة الإنترنت بجميع ما تشمله من عناصر سواء من بنية تحتية للخدمة أو تطوير المواقع بإستخدام أفضل وسائل عرض للمستخدم حيث أصبح الإنترنت حالياً هو المصدر الرئيسي للوصول إلى الأخبار أو المعلومات في جميع نواحي الحياة.

بلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 10,70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10,94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022 بنسبة إنخفاض قدرها 2.19% ويأتي هذا الإنخفاض نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.

