عين غصين تضع الإسماعيلية على خريطة السياحة الريفية

تجذب السائحين والمشاهير..

مع بدء إجازة نصف العام الدراسي نشطت حركة السياحة والسفر داخل القطاع الريفي بالإسماعيلية،اوقات ممتعه يستمتع بها الزائر داخل المزارع وبين الأشجار يحتسي الشاي الساخن والقهوة العربية مع رفاقه ويمارس كافة الأنشطة الريفية تحت أشعة الشمس ويتناول المحشي والمندي الذي أعد داخل الافران البلدية .

فكرة أطلقها شباب مزارعون بالإسماعيلية بدأت من الترويج لمحصول المانجو في الصيف إلى مشروع للترويج لسياحة الريف .

هنا في قرية عين غصين على الأطراف الجنوبية لمدينة الاسماعيليه وتحديدا داخل مزرعة شجيع بدأت هذه السياحة تلقى رواجا واقبالا كبيرا من الزائرين حتى أن سفراء ودبلوماسيين وفنانين ومشاهير باتوا يقصدون هذه الأماكن للاستمتاع بأجواء مميزة في الإجازات والعطل الرسمية تفصل روتين حياتهم اليومية.

حيث يمكن للاسرة والاصدقاء تناول طعام الافطار الفلاحي بين احضان اشجار المانجو واحتساء الشاي والقهوة والاستمتاع بأجواء يوم ريفي مميز .



يبدأ البرنامج اليومي في التاسعة صباحا ويستمر حتى ساعات حيث يبدأ استقبال الضيف بالقهوة العربي ثم الفطار مباشرة أوبن بوفيه لبن بقري طازج من المزارع حيث الفطير المشلتت المصنوع بالسمنه البلدي يتم إعداده أمام الضيف وتحتوي وجبة الإفطار على عسل أبيض من مناحل المزرعة وعسل أسود بالطحينة وبيض بلدي بالسمن البلدي مقلي علي الخشب وجبنة قديمة وجبنة قريش بزيت الزيتون وعيش صاج يطهي أمام الضيف حيث البطاطس والفلفل والباذنجان المقلي علي الخشب والباذنجان المكدوس في زيت الزيتون وجميع الخضروات طماطم خيار فلفل جرجير والمشروبات شاي بالنعناع علي الفحم وقهوه تركي وقهوة عربي

ويقول احمد شجيع صاحب مزرعة شجيع بالاسماعيليه ومطلق المبادرة

"الاسماعيليه تتمتع بريف جميل وتمتلك مساحات شاسعة من حدائق المانجو يجب استغلالها ...الريف المصري غني بمقومات كبيرة ليكون وجهه للسياحة ولكن يجب استغلاله .حتى تكون من أهم 10 مزارت في مصر .وسيكون الريف المصري ضمن أهم وافضل سياحة ريفية في العالم قبل 2030.

وأشار أن البرنامج الذي تم وضعه لجذب الزوار يختلف في الشتاء عن الصيف حسب طبيعة المحصول المقرر حصاده في الصيف يكون التركيز على حصاد محصول المانجو أما في الشتاء يمكن للزائر. أن يشارك في حصاد محصول الفراولة وصيد السمك من بحيرة طبيعية. وصنع فطير مشلتت. وكذلك صنع عيش بدوي ( صاج ). و ركوب حمار المزرعة ( زيكو ).كما يتم تنظيم مباراة للزائرين على ملعب كره الطائرة.وهناك فرصة متاحة للزائرين لحلب الأبقار. وركوب الخيل .والإقامة في خيمة مكيفة طوال ساعات الظهيرة.واضاف أن هذا النوع من السياحة لاقى إقبالا من المصريين والعرب والأجانب .

وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا يتوجه الجروب الي جولة داخل المزرعة لمدة ساعة رفقة جايد ارشاد بزيارة حظيرة الفراخ والماعز وزيارة البحيرة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً حيث الغداء أوبن بوفيه حيث يتكون الغداء من الجديان المندي والفراخ المندي والارز بسمتي ومحشي ورق عنب مسوي علي الكانون ومحشي كرنب والسلاطات والمشروبات شاي علي الخشب وقهوة عربي وقهوة تركي حيث ينتهي اليوم في تمام السادسة مساءً.



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