الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الحبس عامين للمتهمة بتعدد الأزواج في الخانكة

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة الخانكة الجزئية ، المتهمة نادية.م  بالحبس سنتين  بتهمة تعدد الأزواج،  والمتهم الثاني زوجها مصطفي.أ  لزواجه منها بعقد عرفي، بالرغم من علمه بأنها متزوجه من شخص آخر.

محاكمة المتهمة بتعدد الأزواج بالخانكة 

وتعود البداية عندما استغاث أحد المواطنين يدعى محمد مصطفى ومقيم بمنطقة أكتوبر، بعد علمه بأن زوجته على علاقة بأحد الأشخاص منذ 3 سنوات، كما أنها تزوجت بغيره منذ سنة ونصف وهي على عصمته بالاشتراك مع والدتها.

وقال "محمد م"زوج المتهمة بتعدد الأزواج  ؛إن زوجته على علاقة بأحد الأشخاص منذ 3 سنوات، وأنها تزوجت به منذ سنة ونصف دون علمه بمساعدة والدتها وهربت من المنزل بدون أي أسباب، حال تواجده بمحل عمله بمنطقة التجمع الخامس.

وأضاف"زوج المتهمة بتعدد الأزواج "، أنه أثناء عودته الى المنزل تفاجأ بعدم وجود زوجته وأولاده بالمنزل، فتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر تغيب زوجته وأولاده.

 

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