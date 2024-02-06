تعطل الدراسة عام كامل في مدرسة بالدقهلية بسبب عدم توصيل المياه

بعد الانتهاء من تجديدها واستلامها رسميا..

بعد مجهود استمر عدة سنوات من أهالي قرية جزيرة القباب مركز دكرنس بالدقهلية؛ لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي ترحم الطلاب من معاناة التنقل بين عدة مدارس سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية ، تم تحقيق الحلم مؤخرا وإنشاء مدرسة الشهيد السيد جمعة دياب للتعليم الأساسي وتسلمتها إدارة دكرنس التعليمية منذ فترة وكان من المفترض انطلاق الدراسة في المدرسة هذا العام لكن الحلم لم يكتمل ، حيث تسبب عدم توصيل المياه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في توقف تسليم المدرسة في الوقت الذي أكد مسئولو هيئة البنية التعليمية أن المياه لن تدخل إلى المدرسة إلا في السنة المالية الجديدة 2024/ 2025 ليضيع عام كامل على طلاب المدرسة وتستمر معاناتهم طوال العام الدراسي الحالي .

المدرسة جاهزة

مقاعد الطلاب خالية بعد استلام المدرسة

تزويد المدرسة بالأثاث في انتظار توصيل المياه

أحد المكاتب الإدارية بالمدرسة

يقول عبد الخالق السعداوي أحد أبناء القرية، أنه تم عمل إحلال وتجديد لمدرسة الشهيد السيد جمعه دياب للتعليم الأساسي بجزيرة القباب مركز دكرنس وتم تسليمها إلي هيئة الابنية التعليمية وادارة دكرنس التعليمية ،وبالفعل استلمتها ادارة المدرسة ، وتم استلام كافة أنواع الأثاث اللازم لبدء العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الحالي وسداد قيمة مقايسة الكهرباء وحتي الآن لم يتم توصيل المياه وللأسف الشديد مسئولي هيئة الابنية التعليمية أفادوا بأن لن يتم توصيل المياه إلا في السنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ .. أليس هذا إهدار للمال العام ؟

معاناة الطلاب

ويضيف طارق المهدي أحد أبناء القرية بأن طلاب المدرسة في معاناة ، حيث تعمل المدرسة فترة صباحية بمدرسة الحاج فهمي السبع الاعدادية ، والمدرسة الاعدادية تعمل فتره مسائية ، مشيرا إلى أن احلال وتجديد المدرسة أخذ جهدا استمر عدة سنوات بين أروقة مكاتب المسئولين حتى تم الموافقة على إحلال وتجديد المدرسة ، وبعد أن تمت عملية الاحلال والتجديد أصبحت المدرسة مأوى للحشرات والقوارض والطيور ، فمن المسئول عن إهدار المال العام نتيجة عدم الاستفادة من مدرسة لمدة عام كامل .

يوم واحد

ويطالب أبناء القرية بسرعة توصيل المياه إلى المدرسة حيث أن توصيلها لن يستغرق يوم واحد فالمدرسة جاهزة تماما لاستقبال الطلاب بعد انتهاء اجازة الفصل الدراسي الأول .