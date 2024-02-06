المستوطنون يحرقون ممتلكات المواطنين في الضفة الغربية

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت برجا عسكريا جنوب مدينة الخليل وأقدم مستوطنون على حرق غرف زراعية بمدينة جنين وتخريب لأخرى في كفر الديك.

شؤون الأسرى والمحررين

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” من رام الله: "اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من جنين و3 آخرين من نابلس، وهناك اعتقال لطفل وشقيقين جنوب الخليل، وإلى الآن لم تتضح بعد الإحصائية المدرجة والتي تقوم هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنشرها والتي تحدد فيها كيف كانت الاعتقالات وعدد المعتقلين".

قوات الاحتلال

وتابعت: "هناك سلسلة من الاعتقالات قامت بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها"، موضحة أن الاحتلال هدم منزلا بقرية النواعمة، كان مأهولا بأسرة مكونة من 5 مواطنين، كما أن هناك 5 منازل مهددة بالهدم في هذه القرية.