وزير الري يلتقى وزير الأشغال العامة الإندونيسي ورئيس المجلس العالمي للمياه

على هامش منتدى البحر المتوسط للمياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم الفني والتنسيق اللازم لإنجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل ، مشيراً لقيام مصر بتنظيم جلستين ضمن فعاليات المنتدى ، عبارة عن جلسة حول مبادرة AWARe لعرض الاحتياجات المقدمة من الدول النامية لتقديمها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ، وجلسة أخرى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه لإستعراض الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز في مجال إدارة المياه .

وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" .. حيث التقى وزير الموارد المائية والرى بكلا من باسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي ، و لوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه .

وسلط الدكتور سويلم الضوء على الدور الفعال الذى تلعبه جهات الوزارة الأعضاء بمجلس ادارة المجلس العالمى للمياه ( ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه وقطاع مياه النيل من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ) لإنجاح المنتدى العالمى العاشر للمياه .

وعلى المستوى الإفريقي .. أشار الدكتور سويلم لجهود مصر بصفتها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) .. حيث تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه شارك فيه السادة وزراء المياه الافارقة وعدد كبير من المعنيين بقطاع المياه ، حيث خلص الاجتماع لبعض التوصيات المقرر رفعها للآلية الاقليمية للمنتدى العالمى العاشر للمياه .