تكريم 75 من أسر الشهداء ومصابي الحرب بسوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أ.ح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بتكريم 75 من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة سوهاج، خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع " يوم الشهيد والمحارب القديم"، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام .

حضر الحفل اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أسر الشهداء ومصابي الحرب، والقيادات التنفيذية والدينية.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور الذى تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، مما يؤكد حرص الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية أسر الشهداء والمصابين تقديرا لما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن، مؤكدا الاعتزاز بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعا .

وقال " الفقي " أن الجيش المصري دائما ما يبث فينا روح الثقة والأمل ويشعرنا بالأمان، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة دائما على قلب رجل واحد فكما قدم الجيش الشهيد المجند، قدم أيضا الشهيد الرقيب، مرورا بجميع الرتب ووصولا إلى رتبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وهو الفريق أول الشهيد "عبد المنعم رياض ".

ومن جانبه نقل مدير جمعية المحاربين القدماء تحيات الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بسوهاج، مؤكدا أن يوم الشهيد ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، لافتا إلى أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة، وسيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار من رجال جيشها وشرطتها البواسل قد ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن وبقاء حدوده آمنه على مر التاريخ، مشيرا إلى أننا نستدعي في هذا اليوم المعاني والقيم النبيلة التي ضحى شهدائنا من أجلها لرفع راية مصر عالية خفاقة.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية لا تدخر جهدا لتوفير سبل العناية والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، موجها تحية شكر وتقدير لشهدائنا الأبرار ومصابي العمليات الحربية وأسرهم .

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ صلاح بريقي، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ثم كلمة الأوقاف حول منزلة الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن شهداء القوات المسلحة والشرطة، ثم تبادل الدروع، واختتم الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.