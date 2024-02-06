دفن جثتين لطفلتين صدمهما قطار بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع طفلتين دهسا تحت عجلات قطار بمزلقان قرية جرزا التابعة لمركز العياط، وصرحت بدفن جثتيهما بعد ورود تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لهما، وأمرت بالتحفظ على باستدعاء أهلية الطفلين وسؤالهم عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن السبب في مصرع الطفلتين "أميرة.ع" 4 سنوات "مريم.ر" سنتان، هو اقترابهم من قضبان السكك الحديد وهم يلهون، في غفلة اهليتهم عنهما، وذلك أثناء مرور قطار علي السكة، فأدى ذلك إلى دهسهما.



كان مأمور مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثتين أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية جرزا التابعة لمركز العياط.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، بالانتقال إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثتين لطفلتين تعرضا للدهس من قبل قطار أثناء لهوهما أمام منازلهم القريبة من قضبان السكة الحديد بقرية جرزا بدائرة المركز.

واودعت جثامين الطفلين ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.