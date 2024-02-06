إزالة الأقفاص السمكية المخالفة على حرم النيل بالمحمودية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ، برئاسة المهندس علي زيد ، إزالة 108 قرار إزالة على مساحة 7532 م٢ ،عبارة عن أقفاص سمكية ، ولاية هندسة حماية النيل ، ضمن الموجه 22 لإزالة التعديات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات بكل حسم وعدم التهاون ، في إسترداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الواقعة علي المجاري المائية ونهر النيل، بالإضافة إلى تطهير مآخذ محطات مياه الشرب ، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على المرور الدوري المستمر لرصد أي مخالفات أو تعديات ،على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، والعمل على إزالتها في المهد ، حفاظا علي حق الدولة والشعب ولردع المخالفين.