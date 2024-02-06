فتح طريق جديد يختصر المسافة للموقف العمومي بالإسماعيلية

نفذ قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالموقف العمومي بشارع شبين بمدينة الإسماعيلية؛ وذلك تمهيدًا لفتح وتوسعة طريق جديد يصل بين الموقف والشارع الرئيسي يختصر المسافة ويحد من التكدس المروري .

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات من تند وتقفيصات وأعمدة حديدية خلف المحال في نهر الطريق من داخل الموقف وحتى شارع شبين الكوم. وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية

وقال محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم فتح وتوسعة الشارع؛ من أجل التخفيف من الازدحام وسهولة ويسر حركة المركبات من وإلى الموقف تسهيلًا على المواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.