الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.



ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى ، وكذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية .

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان