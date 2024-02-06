منطقة الإسكندرية الأزهرية تفوز ب5 مراكز بمسابقة الملتقى الفكرى بمستوى الجمهورية

نجحت منطقة الإسكندرية الأزهرية، فى فوز 5 مراكز في مسابقة الملتقى الفكري على مستوى الجمهورية ، المقامة في معسكر بورسعيد

قال الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن مسابقة الملتقى الفكري على مستوى الجمهورية، تأتي كمرحلة أخيرة ونهائية لمسابقة الملتقى الفكري والتي تنفذ سنويًا ضمن خطة الأنشطة الاجتماعية لرعاية الطلاب، بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث يتم التصفية لكل مرحلة على حدة على مستوى المعاهد، ثم التصفية على مستوى الإدارات التعليمية، وتنتهي داخل المنطقة بالتصفية على مستوى المنطقة، والوصول بالفائزين للتنافس على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور " ابو خزيمة " أنه كان موضوع المسابقة للمرحلة الابتدائية، القراءة شمس المعرفة، مع إرفاق مجلة عن الموضوع ومجسم، بالإضافة إلى اختبار في الحاسب الآلي والمعلومات العامة والاحداث الجارية، وموضوع المرحلة الإعدادية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، أما موضوع المرحلة الثانوية عبارة عن بحث عن تطوير الريف المصري.

حيث حصل علي المركز الثاني بنين للطالب عبد الله محمد على من معهد الشهيد وليد في المرحلة الابتدائية ، والمركز الثالث بنين للطالب يوسف محمود من معهد أبو العيون في المرحلة الإعدادية ، والمركز الثالث فتيات للطالبة بثينة أحمد حسنى من معهد فتيات السيوف في المرحلة الثانوية ، والمركز الرابع فتيات للطالبة الاء عبد الله من معهد فتيات العصافرة في المرحلة الإعدادية ، والمركز الخامس فتيات للطالبة رودينا محمد على من معهد الراشدين في المرحلة الابتدائية