اليوم.. سماع مرافعة دفاع المتهم بإنهاء حياة صديقه في الزيتون

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة عامل بمقهى، متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما في منطقة الزيتون.

وتبين أن المتهم عامل بمقهى شب بينه وبين المجني عليه زميله في العمل خلاف، وعقب عودته من العمل توجه إلى غرفته في السكن الذي يجمعهما وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" ومزق جسده.



وأثبتت شهادة الشاهدين نية المتهم في التعدي على المجني عليه وتمزيق جسده أمامهما وحاولا منعه من التعدي عليه، لكن مخططهما باء بالفشل.

وتبين أن المجني عليه سقط على الأرض، وعندما حاولا إسعافه توفى في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف، فأبلغا النجدة.