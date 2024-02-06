سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في البنوك المصرية

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، بالتعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، في البنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

وتراجعت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة على خلفية تقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر يوم الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس مستبعد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة تقل عن 20 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في مارس مقارنة بنحو 50 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وفي برنامج (60 دقيقة) الإخباري على شبكة سي.بي.إس، قال باول مساء أمس الأحد إن مجلس الاحتياطي قد "يتحلى بالحذر" في قراره بشأن موعد خفض أسعار الفائدة في ظل وجود اقتصاد قوي يمنح المسؤولين في البنك المركزي وقتا للتأكد من أن التضخم سيستمر في التباطؤ.

وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 148.36 للدولار بعدما وصل إلى أدنى مستوى له عند 148.82 أمام الدولار في وقت سابق من الجلسة.

وعوض الدولار الأسترالي خسائره وارتفع 0.05 بالمئة إلى 0.65145 دولار أميركي بعدما انخفض إلى 0.64865 دولار في وقت سابق من اليوم.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.60735 دولار أمريكي من 0.6048 دولار.