وزير الري يلتقي نظيره التونسي على هامش "منتدى البحر المتوسط للمياه"

على هامش فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد بالعاصمة التونسية "تونس" التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ب عبد المنعم بلعاتى وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى بالجمهورية التونسية .

وقد رحب بلعاتى بالدكتور سويلم ، معرباً عن سعادته بلقاء الوزير ، ومؤكداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ، مشيداً بالتنظيم المتميز الذى قامت به الدولة التونسية لفعاليات "منتدى البحر المتوسط للمياه" .

وتم خلال اللقاء إستعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠١٥ ، وذلك فى مجالات فنية متعددة مثل معالجة وإعادة استخدام المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .

كما تم مناقشة الرؤية الموحدة الجارى إعدادها للخروج من "منتدى البحر المتوسط للمياه" برؤية موحدة لعرضها خلال "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمقرر عقده فى اندونيسيا فى شهر مايو ٢٠٢٤ .

وإستعرض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لدعم مبادرة AWARe الهادفة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الافريقية في التكيف مع تغير المناخ ، والتي إنضم لها عدد (٢٤) دولة حتى الآن ، كما تم إنشاء سكرتارية للمبادرة بجينيف لمتابعة أنشطة المبادرة .

وأشار سويلم لقيام منظمة الفاو بإعداد مذكرة مفاهيمية لمشروعات إقليمية WEF Nexus سيتم تمويلها من صندوق المناخ الأخضر ، كما بدأت منظمة اليونسكو سلسلة من ورش العمل عن مشروعات WEF Nexus ، والتي تم إفتتاح أولاها بالفعل بمركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة ، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للبدء في تفعيل منظومة الإنذار المبكر .

كما دعا الدكتور سويلم الجانب التونسى للاستفادة من إمكانيات "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe .