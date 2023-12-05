كيف تستفيد أرملة صاحب المعاش من التأمين الصحي؟.. تعرف على الشروط

كيف تستفيد أرملة صاحب المعاش من التأمين الصحي.. يبحث العديد من المواطنين من مستحقي الحصول على معاش المتوفى عن كيفية الاستفادة من التأمين الصحي للمتوفى والشروط اللازمة للحصول عليه.

ونشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الأسئلة الشائعة التى تهم المستفدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال: هل تنتفع أرملة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي؟

وأجابت الهيئة القومية للتأمين، بأنه تنتفع الأرملة بخدمات التأمين الصحي إذا أبدت الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض مقابل خصم 2% من نصيبها المستحق فى المعاش لصالح التأمين الصحى.

وينتفع صاحب المعاش بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض فى تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحى.

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها

وأوضحت أن هناك عدة شروط لحصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى سواء المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهي.

أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.