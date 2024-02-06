الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمود ممدوح في الصيف

محمود ممدوح
محمود ممدوح

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لديه اقتناع تام بقدرات محمود ممدوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، للحصول على خدماته.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي الأهلي سوف يتجه من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب، وقد يكون ممدوح هو أولى صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة".
 

في سياق آخر أعلن عدلي القيعي ، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي ، تعيين أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي للشركة بشكل نهائي. 

وأكد القيعي عبر قناة الأهلي أنه تقرر تعيين مروان النايب مديراً للتعاقدات بعد الاستعانة بأمير توفيق بشكل نهائي في منصب المدير التنفيذي.

وأشار إلى أن أمير توفيق فضل الاستمرار في منصبه بشركة كرة القدم موضحاً أن المدير التنفيذي مشرف على جميع الإدارات بما فيها التعاقدات والكشف عن المواهب والمدير التجاري.

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