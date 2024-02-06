غداً .. انطلاق نصف نهائي أمم أفريقيا

تنطلق مواجهات الدور نصف النهائي من بطوله كأس الأمم الافريقية التي تستضيف دوله كوت ديفوار فعاليتها ، مساء غد الاربعاء على أن تقام المواجهتين في اليوم ذاته.

وتأتي المواجهة الأولى في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتجمع جنوب أفريقيا الذي تأهل على حساب الرأس الأخضر بركلات الترجيح أمام نيجيريا الذي تخطى انجولا في ربع النهائي، بينما تأتي المواجهة الثانية في تمام العاشرة مساءا وتجمع كوت ديفوار الذي تأهل على حساب مالي عقب فوز مثير على الكونغو الديمقراطية الذي تأهل هو الآخر على حساب غينيا.



مواجهات اليوم الثلاثاء..

على صعيد متصل يترقب عشاق كرة القدم مباريات مهمة، اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى مباراتي ريال ماريوكا ضد ريال سوسييداد في كأس ملك إسبانيا وباير ليفركوزن ضد شتوتجارت في كأس ألمانيا.

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023

الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 5 مساء – على قناة Alkass EXTRA One HD

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال ماريوكا ضد ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء- على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ساوثهامتون ضد واتفورد – الساعة 9:45 مساءا

مواعيد مباريات كأس فرنسا

سوشو ضد رين -الساعة 9:45 مساءا

مواعيد مباريات كأس تركيا

جالاتا سراي ضد بانديرماسبور- الساعة 7:45 مساءا

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش ضد المصري- الساعة 4:30 مساءا- أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا- الساعة 7:30 مساءا-أون تايم سبورت.