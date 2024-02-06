أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محال الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 6 فبراير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3500 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 6 فبراير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3600 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4000 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3000 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2333 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 28000 جنيه.