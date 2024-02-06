أبو جبل يعلن تفكيره اعتزال كرة القدم

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مكالمته مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ومنتخب مصر.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «حدثت مكالمة بيني وبين أبوجبل، وهو اللي كلمني وأصر إني أحكي مكالمته بالحرف، الكلام اللي هقوله هو كلام أبوجبل ليا في التليفون».

وأضاف: «محمد أبوجبل، يفكر جديًا في اعتزال كرة القدم، فهو يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب الأحداث الأخيرة، وخروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية»، مضيفًا: «أبوجبل، أكد أنه تعرض لضغوط شديدة جدًا وانظلم في الفترة الأخيرة».

وتابع: «أبوجيل، قائلا: «بستغرب من اللي بيقول أنا عندي مشكلة مع الشناوي، عمري في حياتي ما اتخانقت مع الشناوي، وعمرنا ما اختلفنا، وعمري ما أخطأت في حقه».

وواصل: «أبوجبل، قال قبل مباراة الكونغو بـ 5 ساعات لاقيت كل اللاعبين في المعسكر بيسألوني أنت وقعت للنادي الأهلي».

وأردف: «أبوجبل، أقسم أن المفاوضات بين إداراتي الأهلي والبنك الأهلي، كانت مع مصطفى شقيقه، وأنه لم يكن يعلم عنها أي شيء، وتم الاتفاق على الإعلان عن التعاقد بعد بطولة أمم إفريقيا، وأقسم أنه لم يوقع على أي عقود للأهلي».

وأتم سيف زاهر، تصريحاته قائلًا: «أبوجبل، قال لو أمير توفيق أو أي مسؤول في الأهلي أكد أني وقعت على عقد هبطل كورة».