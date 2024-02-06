طقس الفيوم شديد البرودة ليلا والصغرى 8 درجات

يسود محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع ظهور السحب المتوسطة وإستمرار نشاط الرياح على فترات.

وتشهد المحافظة أجواء شديدة البرودة ليلا وتنخفض درجات الحرارة إلى معدلات متدنية، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق، ويتكون الصقيع على المزروعات.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المنخفضة خلال هذه الفترة، وخاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، واستمرار ظهور السحب المتوسطة ونشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة، مع توقعات باستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 20 درجة بالفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظة الفيوم تبلغ 20 درجة للعظمى نهارا، بينما تبلغ الصغرى 8 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح اليوم تبلغ نحو 20 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 30 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية، والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي.