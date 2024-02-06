بالأرقام.. المصري يتفوق على الطلائع قبل المواجهة المرتقبة

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، مباراته أمام المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل طلائع الجيش إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الجونة في الدور ربع النهائي من البطولة بركلات الترجيح، بينما تأهل المصري على حساب بيراميدز بعد الفوز بنتيجة 1/3.

ويسعى فريق الطلائع لحصد أول ألقابه فى كأس الرابطة في ظل غياب الأهلي والزمالك وخروج بيراميدز عن البطولة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وتوج بكأس السوبر المصري.

تأهل طلائع الجيش والمصري

وفاز الطلائع في مباراته الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما ثم فاز على فاركو بهدف دون رد ثم تخطى عقبة الجونة بركلات الترجيح 6-5 فى ربع نهائى البطولة.

فيما فاز المصري على المقاولون 1\0 وتعادل مع البنك الاهلي 2\2 وفاز علي الجونة 2\1 بدور المجموعات واطاح ببيراميدز 3\1 بربع نهائي كاس الرابطة

تاريخ مواجهات طلائع الجيش ضد المصري

والتقى الفريقين 36 مباراة قبل المباراة المرتقبة، حيث تفوق الفريق البورسعيدي وفاز في 10 مواجهات بينما فاز الجيش في 9 مباريات في حين انتهت 17 مباراة بالتعادل.

غيابات طلائع الجيش

ويفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى حسن مجدى ومحمد سمير وكريم طارق وأحمد الشيخ في مباراة المصري بكأس الرابطة بسبب الإصابة.

ويعانى حسن مجدي من الإصابة بكسر في الذراع فيما تعرض محمد سمير للإصابة بقطع في وتر العضلة الأمامية بالمباراة الأخيرة وينفذ الثنائي برنامج تأهيلي تحت اشراف محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

وينفذ كريم طارق برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق العضلة الضامة حيث تعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز

غيابات المصري

تأكد غياب الرباعي فخر الدين بن يوسف وايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم عن قائمة الفريق لمباراته والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش، حيث أكدت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب فخر الدين بن يوسف إصابته بشد في سمانة القدم، ليُفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات عدم المجازفة بضم اللاعب للقائمة تحسبًا لتفاقم إصابته على أن يخضع اللاعب لجلسات علاجية وبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق ، فيما يواصل الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة ، والثاني من جزع في أربطة الركبة ، فيما يواصل دغموم برنامجه التأهيلي المكثف وذلك بعد اجرائه لجراحة الرباط الصليبي قبل نحو خمسة أشهر.