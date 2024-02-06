الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى المنشاة المركزي

بوابة الوفد الإلكترونية

زار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة مستشفى المنشاه المركزي وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى وانضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية بها كما رافق وكيل وزارة الصحة أيضاً الدكتور أحمد النس مدير الإدارة الصحية بالمنشاه والدكتورة أسماء محمد مدير المستشفى .


 

وتفقد وكيل الوزارة ومرافقيه خلال جولته سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ والنساء والتوليد والحضانات ووحدة الكلى الصناعي ومحطة معالجة المياه الملحقة بها.


 

وشدد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على حسن معاملة المرضي وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم وتذليل أي عقبات أمامهم .

 

وخلال الزيارة تفقد وكيل صحة سوهاج موقع المستشفى الجديد والأعمال الجارية به للتأكد من إستمرار وانتظام العمل لافتاً أن الإدارة العامة للطب العلاجي بصدد إعداد خطة تشغيل للمستشفى فور الإنتهاء من الإنشاءات القائمة بها موضحا أن المستشفى ستصبح صرحا طبيا متميزا لخدمة أبناء مركز و مدينة المنشاه.

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