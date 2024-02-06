مياه القناة: لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات

اكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



جاء ذلك خلال اللقاء مع النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى محافظات القناة.



حيث تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب بعدد من القرى والتوابع بمحافظة الاسماعيلية ، كما تم مناقشة موقف توصيل خدمة مياه الشرب لكنيسة الانبا شنودة بالقنطرة غرب بحضور القس ويصا وديع .. راعى كنيسة الانبا شنودة بأبوخليفة ،حيث وجه رئيس الشركة بالبدء فى الاجراءات المطلوبة وسرعة الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب للكنيسة .

هذا وقد قامت النائبة أمال رزق الله .. عضو مجلس النواب بتوجيه الشكر للسيد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة على الاستجابة السريعة والتعاون المثمر والبناء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة .