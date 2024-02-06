قافلة مائية بمركز دار السلام ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن الشركة نظمت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لقرية السلام بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة





وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن القافلة تضم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي .





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.





وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الراى انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لقادة الرأى وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لاطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.