كواليس جلسة الخطيب ونادر شوقي لحسم عودة رمضان صبحي للأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن فكرة عودة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، غير مطروحة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عند رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، استدعى محمود الخطيب رئيس النادي اللاعب ونادر شوقي وكيله في منزله، وتم سؤاله عن رغبته في البقاء إلى النادي بشكل نهائي وتحويل إعارته إلى بيع نهائي".

وأضاف أمير هشام: "رمضان صبحي أكد وقتها تأكيده بالرغبة في البقاء ولكنه اشترط الاحتراف في أوروبا مرة أخرى حال وصول عرض مميز، ليبدأ الأهلي بعدها للتفاوض مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب".

واستطرد: "بعد مفاوضات شاقة مع نادي هيدرسفيلد نجح الأهلي في الحصول على إفادة من النادي الإنجليزي بالموافقة، ليتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب ليؤكد حسم الأمور، ليرد صبحي أنه يملك عرض مميز من بيراميدز في الوقت الحالي".

واختتم أمير هشام: "أمير توفيق عاد إلى محمود الخطيب وشرح له الموقف، ليقرر رئيس النادي منحه ساعة واحدة من أجل حسم موقفه قبل إغلاق الملف نهائيًا، ليقرر اللاعب الرحيل إلى بيراميدز، ويتم توجيه صدمة للنادي الأهلي، وبالتالي سيكون من الصعب عودته".