أمير عزمي مجاهد: الشللية سر تراجع الكرة المصرية

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن الكرة المصرية تدار بالمجاملات خاصة في اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الكرة المصرية تُدار "بالشلليـة" وهو سر عدم الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية منذ عام ٢٠١٠ مع حسن شحاتة ".



وأضاف مجاهد: " اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية تعتمد على المجاملات وهي سبب سقوط المنتخبات في كافة البطولات الأفريقية ".