أمير توفيق ينفي تعيين النايب بدلًا منه في إدارة التعاقدات

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه تواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمس، للتأكد من تعيين مروان النايب بدلًا منه في منصبه، بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تواصلت بشكل شخصي مع أمير توفيق مدير التعاقدات أمس، ونفى لي كل ما يتم إثارته عن تواجد النايب بدلًا منه في إدارة التعاقدات".

وأضاف أمير هشام: "أمير توفيق أكد لي أن مروان النايب متواجد في شركة الأهلي وانضم لإدارة التعاقدات، ولكن لم يتولى منصبه كما تردد".

واختتم: "على النقيض أعلن عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، عن تعيين النايب في إدارة التعاقدات بدلًا من أمير توفيق، على أن يتفرغ الأخير لمنصب المدير التنفيذي للشركة".