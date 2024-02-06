الثلاثاء 06 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير توفيق ينفي تعيين النايب بدلًا منه في إدارة التعاقدات

أمير توفيق
أمير توفيق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه تواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمس، للتأكد من تعيين مروان النايب بدلًا منه في منصبه، بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تواصلت بشكل شخصي مع أمير توفيق مدير التعاقدات أمس، ونفى لي كل ما يتم إثارته عن تواجد النايب بدلًا منه في إدارة التعاقدات".

وأضاف أمير هشام: "أمير توفيق أكد لي أن مروان النايب متواجد في شركة الأهلي وانضم لإدارة التعاقدات، ولكن لم يتولى منصبه كما تردد".

واختتم: "على النقيض أعلن عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، عن تعيين النايب في إدارة التعاقدات بدلًا من أمير توفيق، على أن يتفرغ الأخير لمنصب المدير التنفيذي للشركة".

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