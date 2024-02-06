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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب جامبيا السابق: توقعت فشل الكبار وتنبأت بوصول كوت ديفوار للنهائي

منتخب كوتديفوار
منتخب كوتديفوار

أكد البلجيكي توم سينتيفنت المدير الفني السابق لمنتخب جامبيا، أنه توقع فشل كبار القارة في بطولة إفريقيا.

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حقيقة تولي مدرب جامبيا منصب المدير الفني لنادي الزمالك


وقال سيتيفنت، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "لم نلعب أي مباراة ودية قبل بطولة إفريقيا وبدأنا المعسكر قبل البطولة بستة أيام فقط ولم نحصل على أي دعم مادي وكنت محبطا جدا، لأنني كنت أطمح للوصول لثمن النهائي".
وأضاف: "كمدرب كنت أطمح للفوز ببطولة إفريقيا والوصول لكأس العالم، لكن الظروف لم تساعدنا".
وتابع: "توقعت قبل البطولة أن كوت ديفوار ستصل للنهائي لمواجهة نيجيريا وهذا قد يحدث الآن".

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