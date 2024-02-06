مدرب جامبيا السابق: توقعت فشل الكبار وتنبأت بوصول كوت ديفوار للنهائي

أكد البلجيكي توم سينتيفنت المدير الفني السابق لمنتخب جامبيا، أنه توقع فشل كبار القارة في بطولة إفريقيا.



وقال سيتيفنت، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "لم نلعب أي مباراة ودية قبل بطولة إفريقيا وبدأنا المعسكر قبل البطولة بستة أيام فقط ولم نحصل على أي دعم مادي وكنت محبطا جدا، لأنني كنت أطمح للوصول لثمن النهائي".

وأضاف: "كمدرب كنت أطمح للفوز ببطولة إفريقيا والوصول لكأس العالم، لكن الظروف لم تساعدنا".

وتابع: "توقعت قبل البطولة أن كوت ديفوار ستصل للنهائي لمواجهة نيجيريا وهذا قد يحدث الآن".