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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير عزمي مجاهد: جوزيه جوميز لديه خبرات كبيرة مع الأندية العربية

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

أشاد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق بتعاقد القلعة البيضاء مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك عقب رحيل معتمد جمال.

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وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" جوزيه جوميز لديه خبرات كبيرة مع الأندية العربية وأتمنى أن ينجح في مهمته مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة وتحقيق البطولات مرة أخرى ".


وأضاف مجاهد: "مجلس الزمالك حقق إنجازات عديدة في وقت قصير بحل أزمة القيد والتعاقد مع أكبر عدد من الصفقات المميزة ".

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