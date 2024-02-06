يوسف أوباما يطالب الزمالك بحسم مصيره من التجديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طالب ناديه بحسم مصيره من تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوباما أكد لناديه رغبته في تحديد مصيره والتجديد قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، خاصةً أنه يملك عدد من العروض إلا أنه يتمسك بالبقاء".



وفي سياق متصل قدم مجلس إدارة الزمالك الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقدم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب.

وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا و مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش و سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز".