لميس الحديدي: نتيجة المنتخب متوقعة وسط فريق مهلهل ومدرب يجهل موقع إفريقيا

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أنه لا ينبغي الشعور بالحزن بسبب خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا في الدور لأن النتيجة كانت متوقعة.

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “خرجنا من كأس أمم إفريقيا من الدور 16 للمرة الثانية منذ عام 2019 وغابت مصر عن البطولة على مدار 14 عاما”.

ولفتت إلى أن ما حدث مع المنتخب كان أمرا متوقعا متسائلة: "ماذا كنا ننتظر من منتخب صاحب أداء باهت، وفريق مهلهل ومدير فني ضعيف تقريبا مايعرفش إفريقيا تقريبا فين، ومن منظومة رياضية فاشلة من سنوات رغم أن الناس إتنبح صوتها ولا أحد يسمع، بينما الفرق الصغيرة في أمم إفريقيا مثل "كيب فردي" تتطور ويحترف وتقفز بينما نحن غارقون في منظومة عشوائية بلا قواعد علمية حقيقية".



وواصلت: “منظومة قائمة على المحسوبية والوسائط أي حد معد في مصر يتدخل في اتحاد الكرة، ماذا كنا نتوقع من منظومة فاشلة بداية من اختيار الناشئين في الأندية والذي يخضع كلية للوسائط، وكلنا عارفين وصولا لاتحاد الكرة الذي لم يحقق بطولة واحدة وصل إلى موقعه بالبراشوت بالتزكية”.



وأكملت : “دوري غير منتظم وسوء في اختيار المديرين الفنين عندنا واحد ياخد 200 ألف يورو على ثلاث سنوات في ظل الأزمة الاقتصادية تسددها الخزانة المصرية عشان تشوف المشهد للي رأيناه بالأمس بالإضافة إلى أنه لا توجد منظومة تحكم الأندية الكبرى وغياب الجمهور والذي أصبح ظاهرة”.



وانتقدت تضخم أجور اللاعبين في مصر قائلة: "ارتفاع غير مبرر لأجور اللاعبين ومع اللعب "الكسر" اللي شفناه أمس ليه يحترفوا بره، خيلهم هنا بفلوس كتيرة وسط أجواء الشهرة والحفلات وياخد ملايين ومافيش نتائج".



وأردفت: "تفاصيل كتيرة تؤكد أنها هزيمة متوقعة نزعل ليه، لا يمكن أن تستمر في أي منظومة بنفس س السياسات وتنتظر نتائج مختلفة مش بس في الكرة في في كل مناحي الحياة اقتصاد وتعليم وكافة القطاعات، وضده مبدأ حياه لكن أحنا مصرين بحالة من "العند" إن نكمل بنفس الطريقة ثم نسأل ليه أحنا كده يا رب العلم مستمرين في الاعتماد في المنظومة الرياضية على أهل الخبرة وليس أهل الثقة والاجتهاد وهذه هي أبسط معايير ومقومات النجاح ودي معلومات رئيسية تعلمناها في الكتب المدرسية".



وذكرت أنه في مثل هذه الأوقات يخرج علينا مصنع الشماعات لتبرير الفشل قائلة: "مصنع الشماعات في الأوقات دي يتفتح زي أبو جبل أو صلاح قد تكون هذه أجزاء من المشكلة لكن الحقيقة لا يوجد منظومة رياضية حقيقية عبر مشروع قومي والاتحاد ينزل علينا بالبراشوت ما فيش جمهور ولا ملاعب ولا مدربين ولا ناشئين والأندية الكبرى الجماهيرية تم اغتيالها لصالح أندية الشركات".