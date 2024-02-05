الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يضرب كالياري برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق كالياري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي. 

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل روما المتوقع لمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي

وجاءت رباعية الذئاب بأقدام لورينزو بيليجريني ، باولو ديبالا " هدفين " ، وديان هويسين في الدقائق 2  ، 23 ، 51 ، 59 من عمر المباراة. 

وبهذة النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة الـ38 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي ، فيما يأتي كالياري في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة .

تشكيل روما في مباراة اليوم..

حراسة المرمي : روي باتريسيو .

خط الدفاع : جيانلوكا مانشيني - ريك كارسدورب - لورينتي – أنجيلينو

خط الوسط : باريديس – لورينزو بيليجريني - بريان كريستانتي

خط الهجوم : ستيفن الشعراوي  – باولو ديبالا – لوكاكو

مواد متعلقة

روما يهزم الشباب السعودي بثنائية في مباراة اليوبيل الماسي

ميلان و روما في صدام مشتعل بالدوري الإيطالي.. الموعد والقناة الناقلة

موعد مواجهتي روما ولاتسيو.. وميلان ضد أتالانتا بالدور ربع النهائي في كأس ايطاليا

روما ونابولي.. صدام كروي مشتعل لـ "الجريحين" بالدوري الإيطالي

الجريدة الورقية