روما يضرب كالياري برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق كالياري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي.

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وجاءت رباعية الذئاب بأقدام لورينزو بيليجريني ، باولو ديبالا " هدفين " ، وديان هويسين في الدقائق 2 ، 23 ، 51 ، 59 من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة الـ38 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي ، فيما يأتي كالياري في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة .

تشكيل روما في مباراة اليوم..

حراسة المرمي : روي باتريسيو .

خط الدفاع : جيانلوكا مانشيني - ريك كارسدورب - لورينتي – أنجيلينو

خط الوسط : باريديس – لورينزو بيليجريني - بريان كريستانتي

خط الهجوم : ستيفن الشعراوي – باولو ديبالا – لوكاكو