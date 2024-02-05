تسليم قطعة أرض تابعة لقطاع الأعمال بالقليوبية

فى اطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن الحفاظ على مقدرات الدوله وممتلكاتها والحرص على ازاله جميع المخالفات والتعديات، وبحضور كلا من الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية واللواءإيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق لتسليم الأرض التابعة لوزاره قطاع الأعمال العام والخاصة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

فقد قامت الأجهزه التنفيذية وبمصاحبة قوات الامن من قسم ثان شبرا الخيمة بقياده العمي اسماعيل عبد الله وشرطه المرافق بالتصدى لمخالفات والتعديات بتنفيذ قرارات الازاله لعدد سبع محلات تم إقامتهم امام قطعه الأرض أملاك وزاره قطاع الأعمال وتم تنفيذ الازالات وتسليم الأرض لجهه الولاية.

واكد رئيس الحى أنه لا تهاون مع المخالفات والتعديات ولا سيما ممتلكات الدوله ويجب الالتزام بالمقدرات والاملاك الخاصه التابعه للهيئات والجهات الحكوميه.