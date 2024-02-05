وكيل أوقاف الفيوم يناقش خطة المديرية خلال شهر رمضان

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الإثنين، إجتماعا بحضور مديري الإدارات الفرعية، وذلك في إطار التواصل المستمر بين فضيلته ومديري الإدارات الفرعية.

جاء ذلك بحضور الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات، وذلك لمناقشة خطة المديرية الدعوية بالمساجد خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بالحضور شاكراً لهم ما تم من جهد كبير خلال هذا الشهر المبارك، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من الفعاليات والقوافل الدعوية بالمساجد، بالإضافة إلى احتفاليات ذكرى الإسراء والمعراج.

وكيل أوقاف الفيوم يدعو إلى توعية الشباب بخطورة المواقع الإلكترونية السيئة

وقال "الشيمي": أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لم تعد حكرا على موضع أو وقت معين، بل يتعداه إلى الفضاء الإلكتروني الواسع الرحب، وأن أكثر فئة تستخدم الفضاء الإلكتروني هم فئة الشباب، فالفضاء الإلكتروني أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وأن حقل الدعوة يواجه تحديًا دينيًا ودعويًا كبيرًا، داعيًا إلى ضرورة توعية الشباب والنشء بخطورة المواقع الإلكترونية السيئة، وإرشادهم إلى الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الأوقاف، ومديرية أوقاف الفيوم، والإدارات الفرعية، وكذلك صفحات أئمة قادة فكر.

كما وجه مدير أوقاف الفيوم، بضرورة المتابعة الحقيقية على أرض الواقع لجميع الأنشطة الدعوية وفي مقدمتها خطبة الجمعة، ومجالس الإقراء، والإفتاء، والدروس المنهجية، ودروس الواعظات، والمنبر الثابت، ومجالس الفقه، والحديث، والأسابيع الدعوية، وبرنامج حصن طفلك، وكذلك الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة، ومقارئ الأعضاء، ومقارئ الجمهور، ودرس الراحة، والقافلة، ودعا الله في آخر الاجتماع أن يحفظ بلدنا الغالية وسائر الإنسانية من كل مكروه وسوء.

وفي سياق متصل ناقش وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ومديري الإدارات الفرعية بقرى ومراكز المحافظة، خطة عمل المديرية والإدارات خلال الفترة المقبلة، وحتى بداية شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى متابعة أعمال الندوات الدعوية بالمساجد الكبرى والتي يتم تنفيذها عقب صلاة الجمعة أسبوعيا، وكذا عقب صلاة العشاء ببعض المساجد، فضلا عن متابعة تنفيذ فعاليات برنامج حصن طفلك والذي يتم تنفيذه بمساجد المحافظة.