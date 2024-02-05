"كيم تك" تحصل على رخصة تصدير الأجهزة العلمية والمعملية للخارج

حصلت شركة ومصنع "كيم تكChem.tech " للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات على شهادة تصدير المنتجات خارج مصر، بعد اجتياز برنامج مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة الخارجية.

وجاء حصول شركة "كيم تك" على رخصة التصدير بعد نجاحها على مدار السنوات الماضية في تجهيز معامل الجامعات والمستشفيات، وتجهيز المصانع والمدارس وكبرى الشركات بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية على أيدي فريق عمل مصنع "كيم تك" بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع "كيم تك" أن الشركة تسعى لخلق صناعة وطنية خالصة داخل مصر بأسعار مناسبة في تجهيز كافة المؤسسات والشركات ذات الصلة، خاصة في ظل السعى لتقليل الاستيراد ، والحفاظ على العملة الصعبة حال توافر البديل المحلى.

وأضاف" الشرقاوي" أن الشركة تقدم المنتجات الخاصة بها لكافة المؤسسات، إلى جانب وجود مركز صيانة معتمد، سواء لمنتجات "كيم تك" أو منتجات الغير، مع توفير مجموعة شاملة من الأجهزة العلمية والمعملية عالية الجودة التي تدعم البحث العلمي والتطوير وتقديم الحلول المبتكرة للعملاء عبر فريق عمل ذات كفاءة تعزز الابتكار في المعامل والمؤسسات العلمية.

يذكر أن شركة ومصنع "كيم تك" أسست عام 2015 بمحافظة كفر الشيخ ضمن رؤية واضحة لتقديم منتج محلى بجودة عالية وبأسعار تنافسية في مجال تصنيع الأجهزة العلمية والمعملية حتى أصبحت شركة رائدة في مجالها بإشراف فريق هندسي متكامل.

وأثبتت الشركة كفاءة أجهزتها في عدد كبير من الجامعات المصرية بمختلف أنواعها، والمستشفيات، ومراكز البحوث، والمصانع، والمعامل الطبية، كذلك تقديم خدمات ما بعد البيع ممثلة في الصيانة الدورية للأجهزة وشهادات ضمان على قطع الغيار وعيوب الصناعة وعقود صيانة بعد انتهاء مدة الضمان.