أهل مصر .. متحف الوادي الجديد يستقبل فتيات المحافظات الحدودية في الملتقى 15

انطلقت صباح اليوم اولى الجولات والزيارات الميدانية لفتيات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف 143 من فتيات وسيدات محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الجاري، متحف آثار الوادي الجديد.

واستقبل مدير المتحف طارق القلعة فتيات الملتقى ، متجولاً معهم شارحا تفاصيل دقيقة وسط التاريخ المصري القديم معدداً مزايا المرأة المصرية منذ الفراعنة.

من ناحيتها عرفت إلهام جمال وكيل المتحف الفتيات بتاريخ المتحف الذي أنشئ عام 1993، ويضم حوالي 4078 قطعة أثرية، ويتكون من طابقين، الطابق الأرضي يشمل مقتنيات العصر المصري القديم والعصرين اليوناني الروماني، بينما يشمل الطابق العلوي مقتنيات العصر القبطي، والإسلامي، والعصر الحديث.

وعن مقتنيات المتحف أشارت أنها تتضمن في الطابق الأرضي تمثال للمعبودة إيزيس، والمعبودة باستت، والمعبود تحوت، بجانب عدد من العملات من العصر اليوناني، والقنيات والكؤوس الزجاجية، والأواني الفخارية، والإكسسورات والأعقاد، وعطور الزينة، لعب أطفال، وعدد من التوابيت والمومياوات من العصر المصري القديم والعصر اليوناني الروماني.

وأشارت وكيل المتحف أثناء الجولة بأن المتحف يضم أيضا مقتنيات من العصر القبطي، والإسلامي منها قطع من النسيج القبطي، أيقونات من الخشب الملون عليها موضوعات برموز مسيحية، أواني فخارية، مخطوطات قبطية على الورق، مجموعة من الخرز الملون، عملات من الذهب والفضة والنحاس، سجادة صلاة من الصوف، شاهد قبر بالخط الكوفي يتضمن آية من القرآن الكريم واسم صاحب الشاهد وتاريخ وفاته، مجموعة من أغطية الرأس المطرزة بالصوف المخمل والكتان، عدد من الأطباق الصيني والأكواب محلاة بزخارف نباتية، مجموعة من المخطوطات العربية والفارسية، وغيرها من المقتنيات المتعددة.

جاءت الجولة بحضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.