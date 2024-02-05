غدا.. ندوة بمركز النيل للإعلام بأسيوط حول "الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد"

يُعقد مركز النيل للإعلام في أسيوط منتدى حواريًا حول "الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد وتشجيع الاستثمار" صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 6 فبراير الحالي وسيُعقد المنتدي الحواري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المركز. ويأتي هذا النشاط ضمن استكمال الحملة الإعلامية الوطنية التي تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في جميع مراكز النيل بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا". من المقرر أن تقام فعاليات المنتدى برعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى مجموعة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز بيئة الاستثمار في محافظة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه الحكومي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن يحضر المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار في محافظة أسيوط، حيث ستكون هناك فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات حول السياسات والتسهيلات المتاحة للمستثمرين وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية. وبحضور سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، ومحسن محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد. كما سيحضر المنتدى الحواري علي سيد مصطفى، وكيل وزارة العمل بأسيوط.

وستكون النقاشات مليئة بالأفكار الملهمة والاقتراحات المبتكرة من قبل ممثلين عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين، وخريجي شباب جامعة أسيوط، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني.

أهمية تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص جديدة للشباب الخريجين

وأشار محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد إلى أهمية تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص جديدة للشباب الخريجين والمستثمرين وتوفير الدعم اللازم لهم

أهمية دور وسائل الإعلام في دعم ريادة الأعمال وتعزيز التواصل بين القطاعات المختلفة

أكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط على أهمية دور وسائل الإعلام في دعم ريادة الأعمال وتعزيز التواصل بين القطاعات المختلفة.

وأضافت سحر بأنه سيشارك وكيل وزارة العمل بأسيوط برؤى حول تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب. وكما سيشارك ممثلو أصحاب المشروعات الصغيرة والخريجون والمستثمرون في النقاشات وسيعرضوا تحدياتهم وفرصهم في سوق العمل وكيفية دعمهم في تطوير مشاريعهم.

وأشارت سحر بأن هذا النوع من اللقاءات يعتبر فرصة قيمة لتبادل الخبرات وبناء شبكات اتصال وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تعزيز الريادة والابتكار في القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت سحر بأن مركز النيل للإعلام بأسيوط سينظم منتدى حوارياً بعنوان "الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد وتشجيع الاستثمار" بهدف مناقشة أهمية التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين ورواد الأعمال

وأشارت سحر إلى أن المنتدى يهدف إلى زيادة الوعي حول الفرص الاستثمارية في محافظة أسيوط وتسليط الضوء على الرخصة الذهبية ودورها في تبسيط إجراءات التراخيص وتشجيع ريادة الأعمال.